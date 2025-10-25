Rimozione di una gru in piazza Moro chiusa al traffico la corsia bus di via Cesare Battisti

Iniziano oggi, in piazza Moro, le operazioni di rimozione della gru utilizzata per i lavori di ristrutturazione dell'ex hotel Leon d'Oro. L'intervento proseguirà anche nella giornata di domani, domenica 26 ottobre.Per effettuare il lavoro in piena sicurezza, informa la polizia locale di Bari. 🔗 Leggi su Baritoday.it

