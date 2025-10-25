Rigore per il Napoli e azzurri in vantaggio Marelli | Un contatto di gioco cercato da Di Lorenzo
Alla mezz’ora del primo tempo tra Napoli e Inter, l’arbitro assegna il calcio di rigore agli azzurri per un fallo di Mkhitaryan su Di Lorenzo. Rigore per il Napoli, il commento di Marelli. Luca Marelli ha dei dubbi sul rigore assegnato e commenta a Dazn: «Il rigore è stato fischiato per il contatto di Mkhitaryan su Di Lorenzo, ma è anche da vedere la dinamica: Di Lorenzo allarga la gamba sinistra, c’è stato un contatto ma è stato cercato da Di Lorenzo. Per me non è rigore». Il calcio di rigore è stato confermato dopo il check al Var e ha segnato Kevin De Bruyne. Mkhitaryan, invece, si è fatto male e ha lasciato il posto a Zielinski. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
