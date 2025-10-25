Rigore Di Lorenzo Capuano sentenzia | È lui ad allargare la gamba e a cercare il contatto! Sbaglia anche il Var – FOTO

Inter News 24 Rigore Di Lorenzo, Capuano sentenzia: «È lui ad allargare la gamba e a cercare il contatto!». Il commento del giornalista. Scoppia subito la polemica nel big match tra Napoli e Inter. Il primo tempo della sfida dello Stadio Diego Armando Maradona è stato segnato da un calcio di rigore molto contestato, assegnato ai padroni di casa e che ha permesso loro di passare in vantaggio. L'episodio incriminato ha visto protagonisti il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, e il centrocampista nerazzurro Henrikh Mkhitaryan. Dopo un contatto in area, l'arbitro Maurizio Mariani ha decretato il penalty, poi trasformato dal fuoriclasse belga Kevin De Bruyne, che però si è infortunato proprio durante la conclusione.

