Riforma Pensioni 2026 | Opzione Donna la rabbia dei cittadini per lo stop alla proroga in manovra

La cancellazione di Opzione Donna dalla prossima legge di Bilancio ha acceso un acceso dibattito tra le lavoratrici e i cittadini, che in centinaia hanno espresso il proprio dissenso nei commenti sul nostro portale pensionipertutti.it. Dai commenti emerge un sentimento diffuso di amarezza, disillusione e senso di ingiustizia, soprattutto da parte di chi vedeva in questa misura non un privilegio, ma una possibilità concreta di uscita anticipata dal lavoro dopo anni di sacrifici. Pensioni 2026 e Opzione Donna: “Non era un privilegio, ma un riconoscimento”. Molti commenti sottolineano il valore sociale e umano che Opzione Donna rappresentava. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it