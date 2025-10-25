Riforma giustizia è scontro toghe-Berlusconi
Nell’arena dei leoni della riforma della giustizia tornano a scontrarsi magistratura e governo. Questa volta però i gladiatori protagonisti sono Cesare Parodi, presidente dell’Anm, e Marina Berlusconi, figlia del Cavaliere. Ebbene, in realtà di tratta di un grande ritorno, dopo una polemica durante ben trent’anni tra l’ex premier e una parte della magistratura. Ora riprende . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Riforma della giustizia civile: L’urgenza di velocizzare e snellire i processi https://www.corrierenazionale.net/2025/10/24/riforma-della-giustizia-civile-lurgenza-di-velocizzare-e-snellire-i-processi/ Il grido d’allarme dei legali: servono interventi mirati per un Paes - facebook.com Vai su Facebook
Riforma della giustizia verso l’ultimo sì È iniziato l’esame in seconda lettura del disegno di legge in commissione al Senato. Dal 23 ottobre possibile l’approvazione dell’Aula. Dopo il via libera del Parlamento si profila il referendum #iaea #aiea - X Vai su X
Riforma giustizia, il sondaggio: 7 italiani su 10 temono le mani della politica sulla magistratura - È quanto emerge dalla rilevazione BidiMedia, commissionato dalle toghe di AreaDg - Si legge su repubblica.it
Riforma giustizia, Pinelli (Csm): “Magistrati non facciano politica”/ Ma Anm tira dritto: “Non ci zittiscano” - Riforma giustizia, Pinelli (Csm) manda messaggio a magistrati e politica con un doppio richiamo, ma Anm tira dritto: "Non fermate le nostre parole" ... Lo riporta ilsussidiario.net
Nordio alle toghe: no allo scontro. Schlein: “Mai visto premier che dà dei terroristi a opposizioni” - GENOVA – "Finché ci sarò io, il pm non andrà sotto il potere politico", assicura perentorio Carlo Nordio. Riporta repubblica.it