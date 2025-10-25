Riflettori sull’Area Movie Da Netflix a Lucky Red ecco le super anteprime
Tra le mille proposte dell’ Area Movie di Lucca Comics & Games che quest’anno taglia il traguardo dei 15 anni, possiamo solo suggerire alcuni dei tanti momenti imperdibili nelle varie giornate in un programma ricco di anteprime di film e serie TV, incontri con ospiti nazionali e internazionali, talk esclusivi, proiezioni speciali e sorprese. Netflix ha scelto Lucca Comics & Games per celebrare l’ultima, attesissima stagione di Stranger Things, in arrivo su Netflix dal 27 novembre (Volume 1), dal 26 dicembre (Volume 2) e dall’1 gennaio (Episodio finale) con una serie di appuntamenti imperdibili. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Ospiti nazionali e internazionali, da Zerocalcare a Luc Besson, Yasuhiro Irie.