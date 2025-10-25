Rifiuti ingombranti in via Ingegneros
Da quasi tre settimane ho chiesto il ritiro a domicilio di rifiuti ingombranti. Alla prima richiesta, mi contattano e il giorno in cui fissano appuntamento per il ritiro, non ritirano nulla e rispondono via mail che hanno effettuato il servizio. Chiamo la seconda volta per segnalarlo e nulla. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
