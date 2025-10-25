Rieti il verbale del minorenne contro gli ultrà | Manuel Fortuna era il più agitato cercava lo scontro Così è stato organizzato l’assalto al pullman dei tifosi
Una testimonianza chiave per ricostruire la notte dell’ assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, in cui è morto l’autista Raffaele Marianella. È quella di un minorenne che, nelle mani della polizia, ha consegnato un racconto dettagliato di quanto accaduto il 19 ottobre scorso dopo la partita tra Real Sebastiani Rieti e Pistoia, al PalaSojourner. Il ragazzo, che quella sera doveva essere riaccompagnato a casa da un conoscente, si è ritrovato invece coinvolto nel raid degli ultrà. Secondo la sua deposizione, oggi agli atti dell’inchiesta, a organizzare l’agguato sarebbero stati Manuel Fortuna, Alessandro Barberini e Giuseppe Aguzzi, rispettivamente vicecapo e capo del gruppo ultrà Bulldog, tutti ora sotto indagine o colpiti da Daspo. 🔗 Leggi su Open.online
Convalidato il fermo per i tre ultras che avrebbero preso a sassate sulla Rieti-Terni il bus con a bordo i tifosi del Pistoia Basket. Sono accusati di omicidio volontario in concorso per la morte di Raffaele Marianella. Video e altre notizie sul sito della Tgr Rai - facebook.com Vai su Facebook
Rieti, il verbale del minorenne contro gli ultrà: «Manuel Fortuna era il più agitato, cercava lo scontro». Così è stato organizzato l’assalto al pullman dei tifosi - La testimonianza del ragazzo ricostruisce la notte in cui morì l’autista Raffaele Marianella. Si legge su open.online
Scritte intimidatorie dopo l'assalto al bus a Rieti, "sappiamo chi siete" e minacce ai testimoni dell'agguato - A Rieti è comparso uno striscione intimidatorio nei confronti dei testimoni dell'assalto al bus: "Sappiamo chi siete", indaga la Digos ... Lo riporta virgilio.it
Rieti, un supertestimone minore ha fatto individuare i 3 ultras. Caccia ad altri complici - Mentre si cercano altri eventuali complici dell'assalto, un ragazzino, poco più che adolescente, è stato ascoltato dagli ... Lo riporta iltempo.it