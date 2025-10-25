Rieti il verbale del minorenne che accusa gli ultrà | Ecco chi ha organizzato l’assalto al pullman
Dall’appuntamento, ai nomi e fino al ruolo di un tifoso, adesso sotto indagine, che avrebbe dovuto accompagnare a casa il ragazzino e invece lo ha trascinato al raid. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Argomenti simili trattati di recente
SEI TU IL REPORTER – Antonella: “Prima di fare le strisce blu il Comune di Rieti avrebbe dovuto rifare le strisce pedonali” - facebook.com Vai su Facebook
Tragedia Rieti, testimone minorenne incastra i tre ultras. Intanto nove daspo per gli ultras della Sebastiani - Un supertestimone minorenne ha dato una svolta alle indagini in merito a quanto accaduto domenica scorsa dopo la partita di A2 tra Rieti e Pistoia. Lo riporta pianetabasket.com