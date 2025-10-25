rieti daspo a tre ultras del pistoia basket dopo gli scontri al palazzetto

Tre Daspo per gli ultras toscani dopo gli scontri durante Real Sebastiani–Pistoia Il questore di Rieti, Pasquale Fiocco, ha emesso tre Daspo nei confronti di altrettanti tifosi ultras del Pistoia Basket 2000, a seguito dei disordini avvenuti domenica scorsa durante la partita tra la Real Sebastiani Rieti e la formazione toscana. Un Daspo di cinque anni è stato inflitto a un 28enne, individuato come l’autore di un calcio al ginocchio di un agente di polizia intervenuto per sedare gli scontri tra le due tifoserie durante l’intervallo tra il secondo e il terzo quarto. Il giovane è stato identificato e denunciato per aggressione a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

