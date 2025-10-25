Riesce a introdursi in casa della ex compagna e l’aggredisce

Latinatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora un episodio di violenza sulle donne, arriva questa volta da San Felice Circeo dove i carabinieri hanno arrestato un uomo di 32 anni. L’operazione è stata condotta dai militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Terracina con l’ausilio dei colleghi della locale Stazione.I. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Entra in casa dell’ex e prova a violentarla: arrestato 26enne a Modica - Arrestato a Modica un 26enne per violenza sessuale nei confronti dell’ex convivente. Si legge su newsicilia.it

Ancona, sotto casa dell’ex con la mannaia poi filma le minacce: condannato - ANCONA Va sotto casa dell’ex moglie con la mannaia, filma le minacce e posta i video sui social. Lo riporta corriereadriatico.it

Incendia la casa dell’ex e aggredisce un passante: era convinto fosse il suo amante - Ha dato fuoco alla casa della ex compagna, poi ha aggredito un passante convinto che si trattasse dell'amante di lei. Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Riesce Introdursi Casa Ex