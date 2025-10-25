Ridare vita al Quirinetta Antonini Lega e Lo Bianco al salvataggio dello storico teatro
Ridare vita al Quirinetta, storico teatro romano sul quale da tempo si sono spente le luci, trasformandolo in una "casa degli artisti", è il sogno di Maverick Lo Bianco, attore e regista internazionale, fondatore della compagnia Never. Dal 2023 Never è subentrata come co-gestore del teatro, con il sostegno entusiasta di Mauro Antonini, responsabile del dipartimento delle attività produttive della Lega. Fin da quella data, sono stati effettuati degli encomiabili lavori sulla struttura del teatro, ma permangono cospicue perdite d'acqua, ragione per cui il teatro resta chiuso dal lontano 2019. Senza contare che, malgrado i canoni d'affitto pagati regolarmente, sono state tolte le chiavi ed è stata inviata una notifica in maniera anomala e non consona. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Contenuti che potrebbero interessarti
BIG ART hair center Centro Degradè Joelle. Lady Gaga · Die With A Smile. Cecilia ha deciso di ridare vita al suo colore. È tornata in salone e insieme abbiamo scelto le tonalità di biondo più adatte alla sua base e ai suoi desideri. ? Con il taglio punte aria - facebook.com Vai su Facebook
Ridare vita alle antiche paludi per fermare i tank russi: il progetto di Polonia e Finlandia - X Vai su X
Ridare vita al Quirinetta, Antonini (Lega) e Lo Bianco al salvataggio dello storico teatro - gestore del teatro, con il sostegno entusiasta di Mauro Antonini, responsabile del ... Segnala iltempo.it