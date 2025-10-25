Ridare vita al Quirinetta, storico teatro romano sul quale da tempo si sono spente le luci, trasformandolo in una "casa degli artisti", è il sogno di Maverick Lo Bianco, attore e regista internazionale, fondatore della compagnia Never. Dal 2023 Never è subentrata come co-gestore del teatro, con il sostegno entusiasta di Mauro Antonini, responsabile del dipartimento delle attività produttive della Lega. Fin da quella data, sono stati effettuati degli encomiabili lavori sulla struttura del teatro, ma permangono cospicue perdite d'acqua, ragione per cui il teatro resta chiuso dal lontano 2019. Senza contare che, malgrado i canoni d'affitto pagati regolarmente, sono state tolte le chiavi ed è stata inviata una notifica in maniera anomala e non consona. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ridare vita al Quirinetta, Antonini (Lega) e Lo Bianco al salvataggio dello storico teatro