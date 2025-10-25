Ricostruzione post alluvione piano asfalti | è il turno di via degli Spalti tre giorni di lavori
Inizierà lunedì, salvo meteo avverso, l’intervento di manutenzione straordinaria del manto stradale in via degli Spalti nel quartiere Resistenza, parte del progetto di risanamento dei luoghi danneggiati dall’alluvione di maggio 2023. Per permettere l’attività di asfaltatura del cantiere, la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
