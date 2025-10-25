Ricorrenze | l’Esercito celebra l’83° anniversario della battaglia di El Alamein
Nella mattina di venerdì 24 ottobre, presso il Centro Addestramento Paracadutisti - CAPAR di Pisa, si è svolta la cerimonia di commemorazione dell’83° anniversario della Battaglia di El Alamein alla presenza del Sottosegretario di Stato alla Difesa, Senatrice Isabella Rauti, del Capo di Stato. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
