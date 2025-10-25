Ricordo di Marco Ghigliani | Un Pilastro del Giornalismo Italiano e di La7

25 ott 2025

Marco Ghigliani, figura di spicco nel panorama dei media, è venuto a mancare all'età di 60 anni, lasciando un'eredità significativa e duratura nel campo del giornalismo. La sua carriera è stata caratterizzata da un impegno costante per l'informazione di qualità e una passione indomita per la verità. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it

Ricordo di Marco Ghigliani: Un Pilastro del Giornalismo Italiano e di La7

ricordo marco ghigliani pilastroLutto a La7, è morto l’amministratore delegato Marco Ghigliani: l’annuncio di Enrico Mentana - È morto a 60 anni Marco Ghigliani, amministratore delegato di La7: l'annuncio arriva da Enrico Mentana e dalla redazione dell'azienda ... Secondo fanpage.it

