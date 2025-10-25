Ricordo di Marco Ghigliani | Un Pilastro del Giornalismo Italiano e di La7

Marco Ghigliani, figura di spicco nel panorama dei media, è venuto a mancare all'età di 60 anni, lasciando un'eredità significativa e duratura nel campo del giornalismo. La sua carriera è stata caratterizzata da un impegno costante per l'informazione di qualità e una passione indomita per la verità.

