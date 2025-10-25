Riconoscimento della comunità Lgbtq+ | il Sinodo chiede un cambio di rotta alla Cei

Un documento per l'inclusione e contro ogni discriminazione. L'assemblea sinodale della Chiesa italiana ha approvato un documento che segna un passo importante verso l'inclusione delle persone Lgbtq+ nella comunità cristiana. Nel testo, frutto del Cammino sinodale, si invita la Conferenza Episcopale Italiana (Cei) a "superare l'atteggiamento discriminatorio, talvolta diffuso negli ambienti ecclesiali e nella società" e a "promuovere il riconoscimento e l'accompagnamento delle persone omoaffettive e transgender, così come dei loro genitori, già parte della comunità cristiana".

