Richiesta del Sinodo | ‘la Cei supporti i Gay Pride’

Il documento di sintesi del Cammino sinodale approvato oggi, guarda anche al mondo Lgbtq+ “Che la Cei sostenga con la preghiera e la riflessione le ‘Giornate’ promosse dalla società civile per contrastare ogni forma di violenza e manifestare prossimità verso chi è ferito e discriminato (Giornate contro la violenza e discriminazione di genere, la pedofilia,. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
