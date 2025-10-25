Ricercato per tre rapine | arrestato durante i controlli dei carabinieri tra Bergamo e Calcinate

Ecodibergamo.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I CARABINIERI. Nel servizio della radiomobile controllate 98 persone e 57 veicoli: due arresti, fermata una giovane per evasione. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

ricercato per tre rapine arrestato durante i controlli dei carabinieri tra bergamo e calcinate

© Ecodibergamo.it - Ricercato per tre rapine: arrestato durante i controlli dei carabinieri tra Bergamo e Calcinate

Altre letture consigliate

ricercato tre rapine arrestatoRicercato per tre rapine nel centro di Bergamo: arrestato 29enne tunisino irregolare, pregiudicato e senza fissa dimora - L'uomo è ritenuto responsabile di tre rapine compiute l’11 giugno 2024, il 22 luglio 2025 e il 2 agosto 2025. bergamo.corriere.it scrive

ricercato tre rapine arrestatoRapine in serie in poche ore, arrestato 16enne - La Polizia di Stato ha arrestato un ragazzo di 16 anni, di origine georgiana e già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato di rapina aggravata, ric ... Scrive ilfattovesuviano.it

Giovane picchiato e rapinato sull’autobus: quattro arresti e un ricercato - REGGIO EMILIA – Deriso e poi preso a calci, pugni e bottigliate alla testa per portargli via il cellulare e un cappellino. Si legge su reggionline.com

Cerca Video su questo argomento: Ricercato Tre Rapine Arrestato