Riccione e Fondazione Cetacea insieme per il mare | verso un accordo per la tutela della biodiversità marina

Riminitoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta Comunale di Riccione ha approvato l’avvio di una collaborazione triennale con la Fondazione Cetacea per promuovere la tutela della biodiversità marina, la sensibilizzazione della cittadinanza e la divulgazione scientifica sul patrimonio naturale della città. L’accordo sarà presto. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

