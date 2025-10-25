Riccione e Fondazione Cetacea insieme per il mare | verso un accordo per la tutela della biodiversità marina
La Giunta Comunale di Riccione ha approvato l’avvio di una collaborazione triennale con la Fondazione Cetacea per promuovere la tutela della biodiversità marina, la sensibilizzazione della cittadinanza e la divulgazione scientifica sul patrimonio naturale della città. L’accordo sarà presto. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Fondazione Carim mette in vendita Villa Mussolini e l'amministrazione di Riccione non si tira indietro. Ci sono però ancora parecchi aspetti da valutare per concretizzare un’offerta. Questo in sintesi il quadro di una situazione che ha aperto anche una polemica - facebook.com Vai su Facebook
Riccione. La Fondazione Carim mette all’asta Villa Mussolini - X Vai su X
A Riccione torna in mare Elly, la tartaruga Caretta caretta dedicata alla segretaria del Pd Schlein - Succede a Riccione, dove ha sede la Fondazione Cetacea, che ogni anno si prende cura dei rettili marini ... Si legge su corrieredibologna.corriere.it
"Tartarughe al freddo" Cetacea va alla guerra - Riccione, la Fondazione è pronta alla battaglia legale con il Comune "Non ha ancora attaccato il riscaldamento, gli animali rischiano di morire" Fondazione cetacea al freddo. Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Nido di tartaruga a Riccione, servono volontari per il controllo - Nei giorni scorsi, sulla spiaggia libera del Marano, a Riccione, una tartaruga marina Caretta caretta ha deposto circa cento uova. Come scrive ansa.it