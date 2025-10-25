Riccardo Misasi – A venticinque anni dalla scomparsa convegno con Mattarella
ROMA – Giovedì 30 ottobre, a partire dalle ore 17, presso la Sala della Lupa di Montecitorio si svolgerà il convegno “Riccardo Misasi – A venticinque anni dalla scomparsa”. Si prevede nell’occasione il saluto del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana. Introduzione della vice presidente della Camera, Anna Ascani. Intervengono Mariapia Garavaglia, Agostino Giovagnoli e Calogero Mannino. Ricordo da parte di Maurizio Misasi. Modera l’evento il giornalista Marco Damilano. Sarà inoltre presente il Capo dello Stato, Sergio Mattarella (foto). L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
