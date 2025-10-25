Riapre San Rossore l’ippodromo più british d’Italia

Sabato a Milano. È in programma la 44esima giornata, con inizio alle ore 14.15, sei le corse previste. Il clou alle ore 16.35 con il Premio Madonnina, HP A sui 1.800 che è anche corsa TQQ. Corsa attesissima e sempre spettacolare per le femmine di 3 anni ed oltre in pista grande. Edizione splendida per qualità e quantità, con una tante opzioni, tra cui certamente Extertive, che sta correndo molto bene in categorie durissime e che rispetto alla prestazione del Cumani trova una distanza più congeniale e lo schema selettivo. In quanto a forma Punta Lancia, Orvieto, Sopran Lucca sono al top, ma ad onor del vero, hanno tutte almeno una primaria chance. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

