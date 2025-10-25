Riaperta l' area giochi in via Capitaneo il sindaco Leccese | Mantenuta la promessa fatta a una bambina

L’intervento, partito lo scorso settembre, ha visto la sostituzione delle giostrine e l’installazione di un nuovo pavimento antitrauma, realizzato utilizzando colorazioni che fossero in armonia con il contesto verde del giardino. Questa mattina è stata riaperta l’area giochi di piazza Capitaneo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

