Resoconto risultato e gol mentre il triste Hammers scivola ulteriormente nei guai per la retrocessione

2025-10-24 23:05:00 Ecco quanto riportato poco fa: Il West Ham è precipitato ulteriormente nei guai per la retrocessione con un’altra triste sconfitta per 2-0 per mano del Leeds. Brenden Aaronson ha portato il Leeds in vantaggio dopo soli tre minuti, prima che un’altra difesa scadente permettesse a Joe Rodon di segnare il secondo gol dei padroni di casa al 15?, con gli Hammers che faticavano a riprendersi dopo il loro inizio disastroso – anche se Matheus Fernandes ne ha tirato indietro uno per renderlo un finale nervoso nel recupero. I sostenitori della squadra dell’East London hanno fischiato i giocatori all’intervallo e alla fine del tempo, con il regno dell’allenatore Nuno Espirito Santo che sembrava già seriamente minacciato dopo sole tre partite. 🔗 Leggi su Justcalcio.com