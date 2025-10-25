residenza falsa per i biglietti tornano in vendita

Ultimissimi biglietti disponibili. La disperazione e la voglia di essere al Del Duca a tutti i costi ha spinto qualcuno ad inserire, all’atto di acquisto dei biglietti per assistere ad Ascoli-Samb, un comune di residenza non reale rispetto a quanto sancito dal proprio documento di riconoscimento in corso di validità. Scattati i dovuti controlli sui tagliandi acquistati inserendo un comune di residenza diverso da quello reale, così nella giornata di ieri è avvenuto il contestuale annullamento degli stessi. Stamattina i biglietti rimanenti verranno nuovamente messi in vendita e probabilmente si esauriranno nel giro di una manciata di secondi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

