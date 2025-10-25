Repubblica | Napoli-Inter | 55 mila al Maradona Patto tra Conte e vecchia guardia

"> Come riporta Marco Azzi su Repubblica Napoli, Antonio Conte sceglie la via dell’esperienza per uscire dalla crisi. Dopo le due pesanti sconfitte con Torino e PSV Eindhoven, il tecnico del Napoli si affida alla “vecchia guardia”, gli uomini che lo scorso anno hanno trascinato gli azzurri al quarto scudetto. Una scelta precisa, sia tecnica che psicologica, per ricompattare il gruppo e ritrovare fiducia. Nel dettaglio, Repubblica Napoli spiega che Conte ha deciso di rilanciare dal primo minuto Neres e Juan Jesus, lasciando in panchina Lucca e Beukema, apparsi smarriti nella disfatta europea. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

