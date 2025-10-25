Report risultato e gol mentre Talbi regala ai Black Cats una straordinaria vittoria nel finale

2025-10-25 18:07:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Il Sunderland ha battuto il Chelsea per la prima volta dal 2014. Chemsdine Talbi ha segnato un gol vincente al 93? mentre il Sunderland ha ottenuto una straordinaria vittoria per 2-1 sul Chelsea allo Stamford Bridge e, almeno temporaneamente, è arrivato secondo in Premier League. Dopo aver battuto un’infelice squadra dell’Ajax in Champions League a metà settimana, il Chelsea sembrava destinato a rendere difficile il pomeriggio per gli uomini di Regis Le Bris quando Alejandro Garnacho ha segnato nel gol di apertura al quarto minuto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

