Report risultato e gol mentre i campioni perdono la quarta partita consecutiva di Premier League

2025-10-25 23:29:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Il Brentford ha consegnato al Liverpool un’altra battuta d’arresto nella corsa al titolo. Il Brentford ha regalato ai campioni della Premier League del Liverpool la quarta sconfitta consecutiva, vincendo 3-2 in una partita emozionante a West London. Il Liverpool sembrava aver arrestato il recente calo infrasettimanale quando ha battuto l’Eintracht Francoforte 5-1 in Champions League. Tuttavia, gli uomini di Arne Slot sono stati ancora una volta ben al di sotto del loro meglio al Gtech Community Stadium, e i gol di Dango Ouattara e Kevin Schade hanno regalato al Brentford un meritato vantaggio per 2-0. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

