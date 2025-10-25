REPORT | PIANO TRUMP-MELONI PER DISTRUGGERE L’EUROPA? RANUCCI SUONA LA SVEGLIA

Domenica 26 ottobre, alle 20.30 su Rai3 e RaiPlay, “Report” apre la nuova stagione con grandi inchieste a partire dal reportage choc “Piccoli Trump crescono” sui rapporti Trump-Meloni. La prima puntata si apre con l’inchiesta di Giorgio Mottola con la collaborazione di Greta Orsi “ Piccoli Trump crescono ”. Lo scorso marzo, a sorpresa, Giorgia Meloni ha parlato del Manifesto di Ventotene di Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, come di un testo comunista e antidemocratico. Report ha scoperto che quello che sembrava un intervento estemporaneo farebbe parte di una precisa strategia di delegittimazione delle istituzioni europee che vede tra i protagonisti fondazioni, think tank e centri studi sovranisti europei, con la regia della più potente delle organizzazioni conservatrici americane: l’Heritage Foundation. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - REPORT: PIANO TRUMP-MELONI PER DISTRUGGERE L’EUROPA? RANUCCI SUONA LA SVEGLIA

Argomenti simili trattati di recente

PALESTINA: 78 ANNI DI RESISTENZA, PIANO TRUMP E CONTESTO INTERNAZIONALE Venerdi 24, h.15, aula 101 giurisprudenza Nelle ultime settimane in questo paese si sono rotti gli argini: le mobilitazioni contro il genocidio in Palestina hanno visto la p - facebook.com Vai su Facebook

Avevo anticipato che il genocidio a Gaza non si sarebbe fermato con il Piano Trump, perchè Israele non ha alcun interesse a farlo. MA FERMARE ISRAELE È NECESSARIO. A cominciare dalla fornitura di armi, che l'italia continua a garantire, al terzo posto do - X Vai su X

Governo, la premier Meloni: "Pieno sostegno all’Ucraina. E il piano per Gaza è un successo di Trump" - La presidente del Consiglio: "Il Consiglio europeo di giovedì e venerdì arriva in un frangente internazionale complesso, ma l’Italia si presenta forte di una stabilità politica rara". rtl.it scrive

La visione di Meloni fra Europa e Trump - Da una parte la conferma della posizione del governo su Gaza e Ucraina, dall’altra la polemica con l’opposizione di sinistra ... giornaledibrescia.it scrive

Italia «più imparziale» degli altri Paesi Ue: perché Trump ha scelto Meloni per mediare con l'Iran - Siccome Stati Uniti e Iran al momento non vogliono parlarsi, Washington ha deciso di affidare a Roma questo ruolo delicato ... Riporta msn.com