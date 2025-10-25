Doppio appuntamento oggi – sabato 25 ottobre – con la soap turca La forza di una donna ( Kad?n ). Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi inediti trasmessi da Canale 5 in replica streaming. Yeliz annuncia di aver ottenuto un colloquio per un posto di lavoro che si scoprirà essere lo stesso per il quale concorre anche Bahar. Sarp fa recapitare una busta contenente un cellulare ad Enver con istruzioni di farlo avere a Bahar e di farsi telefonare al più presto. Piril scopre per caso che Sarp ha memorizzato il numero di Bahar sul suo telefono come ‘Mia Bahar’ e va su tutte le furie. Quando ne parla con il padre, insiste per ascoltare le conversazioni registrate fra il marito e la donna, e viene colta da una crisi di nervi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Replica La forza di una donna 2 in streaming, puntate del 25 ottobre | Video Mediaset