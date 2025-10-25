Replica La forza di una donna 2 in streaming puntate del 25 ottobre | Video Mediaset
Doppio appuntamento oggi – sabato 25 ottobre – con la soap turca La forza di una donna ( Kad?n ). Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi inediti trasmessi da Canale 5 in replica streaming. Yeliz annuncia di aver ottenuto un colloquio per un posto di lavoro che si scoprirà essere lo stesso per il quale concorre anche Bahar. Sarp fa recapitare una busta contenente un cellulare ad Enver con istruzioni di farlo avere a Bahar e di farsi telefonare al più presto. Piril scopre per caso che Sarp ha memorizzato il numero di Bahar sul suo telefono come ‘Mia Bahar’ e va su tutte le furie. Quando ne parla con il padre, insiste per ascoltare le conversazioni registrate fra il marito e la donna, e viene colta da una crisi di nervi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Approfondisci con queste news
Forza Italia in trincea contro il Mef: “Decide la politica, non i grand commis”. La Lega replica sui tagli: “Solo una riprogrammazione delle risorse” #Nazionale - facebook.com Vai su Facebook
Replica La forza di una donna 2 in streaming, puntate del 25 ottobre | Video Mediaset - Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi trasmessi da Canale 5 in streaming ... Si legge su superguidatv.it
La forza di una donna puntate 2^ serie: Kismet rivela a Kara di essere sua sorella - Arif e suo padre Yusuf finiscono in carcere quando la polizia trova l'arma usata per uccidere Yeliz nel loro bar ... it.blastingnews.com scrive
Scopriamo le trame delle puntate della settimana della dizi turca in onda tutti i giorni su Canale 5 - Le anticipazioni de La Forza di una donna delle puntate della settimana che va da lunedì 20 a sabato 25 ottobre 2025: scopriamo tutte le trame. Da gazzetta.it