Rennes-Nizza domenica 26 ottobre 2025 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici
Nono turno di Ligue1 che vede il Rennes di Beye impegnato in casa contro il Nizza di Haise. I bretoni proseguono nella loro striscia di risultati positivi inanellando il quinto pareggio in 6 gare in casa contro l’Auxerre. Partita che si era anche messa sul binario giusto prima del rigore del 2 a 2 dei diplomats, con l’imbattibilità interna salva ma tanto rammarico per l’occasione . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Estate 2020: rimasto ai margini della Juventus, vola in Francia, al Rennes, per 6 mesi. Febbraio 2021: rientra dalla Francia dove non trova spazio, vola a Cagliari dove riesce a giocare 16 volte. Gennaio 2024: vola in Olanda, all'Ajax, gioca sei mesi. Quest'estat - facebook.com Vai su Facebook
Giroud: "Nel 2021 cercarono di farmi firmare con il Rennes, ma quando il Milan mi ha contattato tornare in Francia non era un'opzione" - X Vai su X
