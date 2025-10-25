Rennes-Nizza domenica 26 ottobre 2025 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici convocati

Infobetting.com | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nono turno di Ligue1 che vede il Rennes di Beye impegnato in casa contro il Nizza di Haise. I bretoni proseguono nella loro striscia di risultati positivi inanellando il quinto pareggio in 6 gare in casa contro l’Auxerre. Partita che si era anche messa sul binario giusto prima del rigore del 2 a 2 dei diplomats, con l’imbattibilità interna salva ma tanto rammarico per l’occasione . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

rennes nizza domenica 26 ottobre 2025 ore 17 15 formazioni quote pronostici convocati

© Infobetting.com - Rennes-Nizza (domenica 26 ottobre 2025 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici, convocati

Argomenti simili trattati di recente

rennes nizza domenica 26Pronostico Rennes-Nizza 26 Ottobre 2025: 9ª Giornata di Ligue 1 - Nizza, match della 9ª giornata di Ligue 1 tra rivincite e riscatto: analisi, pronostico e quote scommesse su una sfida carica di ten ... Riporta bottadiculo.it

rennes nizza domenica 26Rennes-Nizza in diretta streaming gratis: dove vedere la partita - Nizza: analisi completa della sfida di Ligue 1 con stato di forma, focus tattico della partita del 26 ottobre 2025 e dove vederla gratis in streaming ... Secondo msn.com

rennes nizza domenica 26Pronostico Rennes vs Nizza – 26 Ottobre 2025 - Le due squadre arrivano con motivazioni differenti ma entrambe in cerca ... Segnala news-sports.it

Cerca Video su questo argomento: Rennes Nizza Domenica 26