Non è un derby ma poco ci manca. La provincia è quasi la stessa ma non c’è eccessivo campanilismo anche perché si affrontano due ambienti sostanzialmente diversi. Tranquillo (molto) a livello di tifosi quello del Renate, decisamente più caloroso quello del Lecco. Dal lago a Meda questo pomeriggio (17.30) ne arriveranno tanti, 200 circa anche perché la squadra va bene e nonostante il ko interno col Brescia dello scorso weekend è seconda, proprio assieme alle rondinelle, ma lontanissima dalla capolista Vicenza. Il Renate ha 8 punti in meno e guida il gruppone delle inseguitrici. Buone notizie dall’infermeria per il grande ex di turno Luciano Foschi che recupera in attacco Karlsson il quale però partirà dalla panchina, ma non si esclude un inserimento per concedere fiato ad Anelli e Spalluto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Renate, col Lecco è quasi derby. Club a otto punti di distanza in C. Foschi recupera la punta Karlsson