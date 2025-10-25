Renate col Lecco è quasi derby Club a otto punti di distanza in C Foschi recupera la punta Karlsson
Non è un derby ma poco ci manca. La provincia è quasi la stessa ma non c’è eccessivo campanilismo anche perché si affrontano due ambienti sostanzialmente diversi. Tranquillo (molto) a livello di tifosi quello del Renate, decisamente più caloroso quello del Lecco. Dal lago a Meda questo pomeriggio (17.30) ne arriveranno tanti, 200 circa anche perché la squadra va bene e nonostante il ko interno col Brescia dello scorso weekend è seconda, proprio assieme alle rondinelle, ma lontanissima dalla capolista Vicenza. Il Renate ha 8 punti in meno e guida il gruppone delle inseguitrici. Buone notizie dall’infermeria per il grande ex di turno Luciano Foschi che recupera in attacco Karlsson il quale però partirà dalla panchina, ma non si esclude un inserimento per concedere fiato ad Anelli e Spalluto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Serie C. Mister Valente sulla sfida col Renate: “Dobbiamo rimetterci in carreggiata” lecconotizie.com/sport/lecco-sp… via @lecco Notizie - X Vai su X
11^ GIORNATA - IL PROGRAMMA - SI GIOCA DA VENERDI' A LUNEDI' SERA Novara - Virtus Verona ven. ore 20.30 Union Brescia - Albinoleffe sab. ore 14.30 Arzignano Chiampo - Lumezzane sab. ore 17.30 Renate - Lecco sab. ore 17.30 Pro Vercelli - Perg - facebook.com Vai su Facebook
Renate, col Lecco è quasi derby. Club a otto punti di distanza in C. Foschi recupera la punta Karlsson - La provincia è quasi la stessa ma non c’è eccessivo campanilismo anche perché si affrontano due ambienti sostanzialmente diversi. Scrive sport.quotidiano.net
Diretta/ Lecco Renate (risultato finale 0-2): le Pantere si rilanciano! (Serie C, 4 ottobre 2024) - La diretta di Lecco Renate nasconde dei pattern statistici degni di nota per questa partita, quasi un tuffo nel passato infatti questo match per via dello spirito delle due squadre. Lo riporta ilsussidiario.net
DIRETTA/ Renate Lecco (risultato finale 1-0): decide il gol di Calì! (Serie C, 15 febbraio 2025) - 0: il derby lombardo allo stadio Mino Favini di Meda, uno dei tanti nel girone A di Serie C, vede il risultato ancora fermo sul pareggio a reti bianche al termine della prima frazione ... Riporta ilsussidiario.net