Regolamento anti botti il Tar promuove il Comune e respinge il ricorso dei produttori di fuochi d' artificio
I regolamenti “anti botti” restano validi. Lo ha stabilito il Tar del Lazio, respingendo le richieste di alcune aziende pirotecniche che si erano opposte alle nuove norme decise dal Comune di Roma con una delibera dell’Assemblea capitolina approvata lo scorso 17 luglio.Le nuove regole anti. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Era il 23 settembre e il commissario europeo all’Ambiente, Jessika Roswall, annunciava il rinvio di un anno dell’entrata in applicazione del regolamento anti-Deforestazione. Il 21 ottobre la Commissione si smentisce: gli obblighi di due diligence previsti dall’E - facebook.com Vai su Facebook
A Roma l'ordinanza anti botti diventerà permanente per tutelare persone e animali - È quanto prevede la modifica al regolamento di Polizia urbana in discussione ... Come scrive romatoday.it
A Roma l’ordinanza anti botti diventa permanente: “Vietati tutto l’anno, tuteliamo ambiente e animali” - A partire dal 2025, infatti, il divieto di accendere fuochi d'artificio e materiale esplosivo diventerà parte del ... fanpage.it scrive
Ordinanza anti-botti e ricorso al Tar. Il Comune abbandona la battaglia - botti, il Comune di Cavriago costretto a gettare la spugna davanti al ricorso al Tar della Pyroitaly Snc di Corte Tegge. Scrive ilrestodelcarlino.it