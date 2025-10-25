Regione prima giunta lunedì con l’assessore Debora Massari
IL MINI-RIMPASTO. Ora c’è anche l’ufficialità. Debora Massari è a tutti gli effetti il nuovo assessore regionale a Turismo, Marketing territoriale e Moda. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Regione Lombardia arriva la super intramoenia: ancora una volta il profitto prima del diritto alla salute Con la Delibera di Giunta Regionale n. 4986 del 15 settembre 2025, la Regione Lombardia compie un ulteriore passo verso la privatizzazione definitiva del
Il Lazio si conferma la prima regione italiana per crescita imprenditoriale. È un risultato che testimonia la forza e la vitalità del nostro tessuto produttivo, capace di creare nuove opportunità di lavoro e di sviluppo economico.
Prima riunione dell'Osservatorio regionale sulla disabilità - Si è svolta nel palazzo Broletto la prima riunione del ricostituito Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità alla cui presidenza è stata delegata Bianca Maria Tagliaferri, ...