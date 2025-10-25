Regione Marche oggi Acquaroli presenta la nuova giunta | Calcinaro sarà assessore alla sanità

Anconatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paolo Calcinaro sarà nominato assessore alla sanità. È lo stesso sindaco di Fermo, il più votato tra i candidati di tutta la regione con 9mila e 311 preferenze, ad annunciarlo. "Ora sì, posso dirlo: sono stato appena nominato assessore alla sanità e al sociale della Regione Marche. Una sfida. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

