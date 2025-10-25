Regionali Sgambato | Esclusioni Pd inspiegabili ma ora ricostruiamo
"La scelta di candidarmi nasce dalla forte richiesta giunta dai tanti territori che gradualmente, nel Partito democratico, hanno perso centralità, a causa delle note vicende che lo hanno attraversato in provincia di Caserta. E' quindi per senso di responsabilità che ho scelto di esserci, dopo un. 🔗 Leggi su Casertanews.it
