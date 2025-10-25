Regionali sei in corsa per il dopo De Luca | depositate venti liste

Si sono concluse negli uffici del Tribunale di Napoli le operazioni di deposito delle liste per le elezioni regionali in Campania del 23 e 24 novembre. Complessivamente sono 20 le liste che sono state depositate di cui 8 a sostegno del candidato del centrosinistra, Roberto Fico, e 8 a sostegno del candidato del centrodestra, Edmondo Cirielli. Quattro le liste dei candidati indipendenti: ‘Per – per le persone e la comunità’, che candida Nicola Campanile; ‘Campania popolare’, a sostegno di Giuliano Granato; ‘Forza del popolo’, che sostiene la candidatura di Carlo Arnese e la lista del candidato Stefano Bandecchi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

