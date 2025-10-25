Regionali Puglia 2025 | i nomi dei candidati nella lista ' Per la Puglia'
Sono il consigliere regionale ed ex sindaco di Lucera Antonio Tutolo, l'uomo di Michele Emiliano e leader di Con Rosario Cusmai, Isabella Damiani, Mattea Pia Draicchio di Cagnano Varano, Francesco Marino di San Paolo di Civitate, Alfonso Masselli e Francesca Niro, i candidati consiglieri. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
