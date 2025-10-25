Regionali Puglia 2025 | i nomi dei candidati della lista ' Per la Puglia'
Sono il consigliere regionale ed ex sindaco di Lucera Antonio Tutolo, l'uomo di Michele Emiliano nonché leader di Con Rosario Cusmai, la docente di Vico del Gargano Isabella Damiani, Mattea Pia Draicchio di Cagnano Varano, Francesco Marino ex sindaco di San Paolo di Civitate, l'imprenditore. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Regionali Puglia 2025: i nomi dei candidati di 'Noi Moderati, civici per Lobuono' - Luigi Morgante, segretario regionale di 'Noi Moderati' ha annunciato le liste completa dei candidati del partito di Maurizio Lupi, con la lista intitolata Noi Moderati
Elezioni regionali Puglia, le liste a sostegno di Donno e Mangano. I nomi - Tra questi Ada Donno, con Potere al Popolo, Partito Comunista Italiano e Risorgimento socialista.
Regionali Puglia 2025: i nomi dei candidati di Fratelli d'Italia - I Fratelli d'Italia in provincia di Foggia hanno ufficialmente presentato la lista in vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre, a sostegno della candidatura a presidente della Regione