Regionali Puglia 2025 | i nomi dei candidati della lista ' Per la Puglia'

Foggiatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono il consigliere regionale ed ex sindaco di Lucera Antonio Tutolo, l'uomo di Michele Emiliano nonché leader di Con Rosario Cusmai, la docente di Vico del Gargano Isabella Damiani, Mattea Pia Draicchio di Cagnano Varano, Francesco Marino ex sindaco di San Paolo di Civitate, l'imprenditore. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

regionali puglia 2025 nomiRegionali Puglia 2025: i nomi dei candidati di 'Noi Moderati, civici per Lobuono' - Luigi Morgante, segretario regionale di ‘Noi Moderati’ ha annunciato le liste completa dei candidati del partito di Maurizio Lupi, con la lista intitolata Noi Moderati- foggiatoday.it scrive

regionali puglia 2025 nomiElezioni regionali Puglia, le liste a sostegno di Donno e Mangano. I nomi - Tra questi Ada Donno, con Potere al Popolo, Partito Comunista Italiano e Risorgimento socialista. Scrive msn.com

regionali puglia 2025 nomiRegionali Puglia 2025: i nomi dei candidati di Fratelli d'Italia - I Fratelli d'Italia in provincia di Foggia hanno ufficialmente presentato la lista in vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre, a sostegno della candidatura a presidente della Regione ... Da foggiatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali Puglia 2025 Nomi