Regionali Puglia 2025 | i nomi dei candidati della lista di Forza Italia

Forza Italia in provincia di Capitanata ha ufficializzato i nomi dei sette candidati consiglieri regionali a sostegno del candidato presidente Luigi Lobuono.Si tratta del consigliere regionale di Apricena Paolo Dell'Erba, del consigliere comunale di Foggia ed esponente di Italia del Meridione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Telesveva. . Elezioni regionali, suona il gong sulle liste a supporto dei 4 candidati presidenti: 12 quelle in campo. Nella BAT diverse sorprese #puglia #politica #elezioni #regionali #liste - facebook.com Vai su Facebook

Regionali Puglia, Annese rinuncia. Il gelo dei forzisti e i rapporti con Lacatena. Ecco i motivi del passo indietro - X Vai su X

Regionali 2025, ecco tutti i candidati di Puglia pacifista popolare e le liste a sostegno di Ada Donno I NOMI - La lista “Puglia pacifista popolare” depositata in Corte d’Appello a supporto della candidata presidente Ada Donno per le elezioni regionali pugliesi del 23 e 24 novembre 2025. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

Regionali Puglia 2025: i nomi dei candidati di 'Noi Moderati, civici per Lobuono' - Luigi Morgante, segretario regionale di ‘Noi Moderati’ ha annunciato le liste completa dei candidati del partito di Maurizio Lupi, con la lista intitolata Noi Moderati- Segnala foggiatoday.it

Elezioni regionali Puglia 2025: tutti i candidati e le liste - Tutte le liste e gli aspiranti consiglieri in corsa per le prossime elezioni regionali di Puglia del 23 e 24 novembre ... Scrive baritoday.it