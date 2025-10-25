Regionali Puglia 2025 | i candidati della lista ' Puglia pacifista e popolare'

Nella circoscrizione di Foggia, la lista ‘Puglia pacifista e popolare’ a sostegno della candidata presidente alle Regionali del 23 e 24 novembre 2025, è composta da Laura Marinazzo, Ivana Palieri, Giuseppe Sarno e Vito Matteo Schino. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Regionali Puglia 2025: i nomi dei candidati della lista 'Lega, Udc e Nuovo Psi' - La lista dei candidati della Lega, Unione di Centro e Riformisti e Liberali del Nuovo Psi in provincia di Foggia a sostegno di Luigi Lobuono ... Si legge su foggiatoday.it

Regionali 2025, ecco tutti i candidati di Puglia pacifista popolare e le liste a sostegno di Ada Donno I NOMI - La lista “Puglia pacifista popolare” depositata in Corte d’Appello a supporto della candidata presidente Ada Donno per le elezioni regionali pugliesi del 23 e 24 novembre 2025. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it