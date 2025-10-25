Regionali Puglia 2025 i candidati della lista Per la Puglia
Tammacco SaverioAppice AntoniaCampanelli SalvatoreD’amato VitoDe Donato Maria GiuseppaDeflorio AngelaDigiesi Maria FilippaGaliano AngeloGattullo Picciarelli GiuseppinaGenco Maria AnnaGentile SimoneMastrodonato VincenzoPartipilo LuciaPennisi CristinaPovia SergioRessa Carmela TUTTI I CANDIDATI E LE. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Telesveva. . Elezioni regionali, suona il gong sulle liste a supporto dei 4 candidati presidenti: 12 quelle in campo. Nella BAT diverse sorprese #puglia #politica #elezioni #regionali #liste - facebook.com Vai su Facebook
Regionali Puglia, Annese rinuncia. Il gelo dei forzisti e i rapporti con Lacatena. Ecco i motivi del passo indietro - X Vai su X
Elezioni Regionali Puglia: 4 candidati presidente, i NOMI dei candidati nelle varie liste - Dovranno essere presentate entro le 12 di sabato 25 ottobre, le liste a sostegno dei candidati presidente di Regione alle elezioni del 23 e 24 novembre in Puglia. Scrive strettoweb.com
Tutti i candidati alle elezioni regionali in Puglia - A soli quattro giorni dal termine per la consegna delle liste alle Regionali in Puglia di definitivo c'è poco. Riporta policymakermag.it
Regionali Puglia 2025: i nomi dei candidati di 'Noi Moderati, civici per Lobuono' - Luigi Morgante, segretario regionale di ‘Noi Moderati’ ha annunciato le liste completa dei candidati del partito di Maurizio Lupi, con la lista intitolata Noi Moderati- Riporta foggiatoday.it