Regionali Puglia 2025 i candidati della lista Noi Moderati Civici per Lobuono
Luigi Cipriani Grazia Il GrandeNicola PetragalloGraziana SmaldinoGiovanni Gentile detto “Gianni”Maria De Simone detta “Antonella” Giorgio Provenzano Stefania Tarsia Luigi MorganteMaria D’andria detta “Miriam”Francesca Ozza Antonio Muia Rocco DileoAntonio Pica detto “Tremiti”Tiziana Difeo Sofia. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Abbiamo siglato l’accordo politico per le Regionali 2025. Un’intesa che valorizza il lavoro svolto in questi anni dal PD e dal Presidente Michele Emiliano e che rilancia su tre priorità: • Crescita e lavoro: Puglia tra le più dinamiche del Mezzogiorno, occupazione - facebook.com Vai su Facebook
Regionali Puglia, Annese rinuncia. Il gelo dei forzisti e i rapporti con Lacatena. Ecco i motivi del passo indietro - X Vai su X
Tutti i candidati alle elezioni regionali in Puglia - A soli quattro giorni dal termine per la consegna delle liste alle Regionali in Puglia di definitivo c'è poco. Da policymakermag.it
Elezioni Regionali Puglia: 4 candidati presidente, i NOMI dei candidati nelle varie liste - Dovranno essere presentate entro le 12 di sabato 25 ottobre, le liste a sostegno dei candidati presidente di Regione alle elezioni del 23 e 24 novembre in Puglia. Lo riporta strettoweb.com
Regionali Puglia 2025: i nomi dei candidati di 'Noi Moderati, civici per Lobuono' - Luigi Morgante, segretario regionale di ‘Noi Moderati’ ha annunciato le liste completa dei candidati del partito di Maurizio Lupi, con la lista intitolata Noi Moderati- Come scrive foggiatoday.it