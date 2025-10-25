Regionali Puglia 2025 i candidati della lista Decaro Presidente

Venere Altamura Francesca Bottalico Davide Carlucci Anna Colasuonno Francesco Crudele Gloria Giammarelli Attilio Guarini Pasquale Loiacono Giovanni Lomoro Rocco Mangini Beppe Montebruno Maurizio Pace Alessandro Palmieri Giovanna Teresa Pontiggia Giosy Rucci Felice Spaccavento TUTTI I. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Elezioni regionali Puglia, le liste a sostegno di Donno e Mangano. I nomi - X Vai su X

Telesveva. . Elezioni regionali, suona il gong sulle liste a supporto dei 4 candidati presidenti: 12 quelle in campo. Nella BAT diverse sorprese #puglia #politica #elezioni #regionali #liste - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni Regionali: in Puglia 12 liste presentate per oltre 650 candidati | DETTAGLI - I candidati presidente sono: Antonio Decaro, del centrosinistra, sostenuto dal Pd, dal Movimento Cinque Stelle, d ... Si legge su strettoweb.com

Regionali Puglia 2025: i nomi dei candidati della lista 'Lega, Udc e Nuovo Psi' - La lista dei candidati della Lega, Unione di Centro e Riformisti e Liberali del Nuovo Psi in provincia di Foggia a sostegno di Luigi Lobuono ... Lo riporta foggiatoday.it

Regionali 2025, ecco tutti i candidati di Puglia pacifista popolare e le liste a sostegno di Ada Donno I NOMI - La lista “Puglia pacifista popolare” depositata in Corte d’Appello a supporto della candidata presidente Ada Donno per le elezioni regionali pugliesi del 23 e 24 novembre 2025. Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it