Regionali Puglia 2025 i candidati della lista Avanti Popolari
Gianni SteaPietro BresciaMaria Arcangela Ciampo detta IlianaChiara De AngelisAntonella DigennaroAntonio FerranteIolanda GalianoAddolorata GioveMonica LivortiMassimo MacinaFilomena Matera detta MilenaMaria Sabrina Merolla detta SabrinaMarilisa PorrecaChiara ServedioPasqua Sicoli detta. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Scopri altri approfondimenti
Telesveva. . Elezioni regionali, suona il gong sulle liste a supporto dei 4 candidati presidenti: 12 quelle in campo. Nella BAT diverse sorprese #puglia #politica #elezioni #regionali #liste - facebook.com Vai su Facebook
Regionali Puglia, Annese rinuncia. Il gelo dei forzisti e i rapporti con Lacatena. Ecco i motivi del passo indietro - X Vai su X
Elezioni Regionali Puglia: 4 candidati presidente, i NOMI dei candidati nelle varie liste - Dovranno essere presentate entro le 12 di sabato 25 ottobre, le liste a sostegno dei candidati presidente di Regione alle elezioni del 23 e 24 novembre in Puglia. Segnala strettoweb.com
Tutti i candidati alle elezioni regionali in Puglia - A soli quattro giorni dal termine per la consegna delle liste alle Regionali in Puglia di definitivo c'è poco. Secondo policymakermag.it
Regionali Puglia 2025: i nomi dei candidati di 'Noi Moderati, civici per Lobuono' - Luigi Morgante, segretario regionale di ‘Noi Moderati’ ha annunciato le liste completa dei candidati del partito di Maurizio Lupi, con la lista intitolata Noi Moderati- Lo riporta foggiatoday.it