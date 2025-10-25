Regionali Puglia 2025 aperture straordinarie degli uffici comunali per il rilascio di tessere elettorali

Si avvicina la tornata elettorale regionale pugliese, le urne saranno aperte il 23 e 24 novembre. A partire da lunedì 27 ottobre, i cittadini baresi potranno recarsi presso l'ufficio elettorale e le delegazioni per il rilascio del duplicato della tessera elettorale o per il rinnovo della stessa. 🔗 Leggi su Baritoday.it