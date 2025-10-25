Regionali in Campania tutte le liste Fico Presidente | i nomi provincia per provincia

Tempo di lettura: < 1 minuto Regionali in Campania, queste le liste civiche “Fico Presidente”, legate al candidato del centrosinistra Roberto Fico, in ognuna delle cinque circoscrizioni elettorali. NAPOLI Russo Giovanni Castaldi Maria Cristina Castaldi Vitale detto Vitale Coppola Lorenzo Cutino Christian D’Errico Davide De Martino Pasqualino detto Lino De Micco Nunzia De Rosa Giuseppina detta Giusy Di Girolamo Emilia Ercolino Valentina Fabozzi Simona Ferrara Giuseppe Fusco Ciro Geirola Silvana Losokhnamane Dara Boussa detta Soni Membrini Oreste Migliaccio Carlo Monti Tina Piscicelli Italo Sabatino Giovanni Signorile Anna Simeone Gaetano detto Nino Simioli Salvatore detto Simeoli Solombrino Rosa detta Rossella Trotta Donatella Varriale Vincenzo detto Enzo AVELLINO Amendola Laura Famiglietti Luigi Acierno Silvana Fiordellisi Franco BENEVENTO Fiorillo Francesco Piscitelli Gianna CASERTA Crovella Virginia Anna Apperti Francesco Borgia Emilia Iannelli Maria detta Mariella Iodice Vincenzo detto Enzo Martinelli Giuseppe detto Peppe Mottola Valerio Tommasetti Maria Gioia SALERNO Annunziata Alfonso Agresta Maria Federica Cuofano Giovanni Maria D’Aniello Maria Di Paola Francesco Morinelli Stefania Ricci Luigi detto Gigi Salzano Donato Speranza Vincenzo L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Regionali in Campania, tutte le liste “Fico Presidente”: i nomi provincia per provincia

