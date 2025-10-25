regionali in campania tutte le liste di casa riformista del tandem manfredi cesaro

Tempo di lettura: 2 minuti Regionali in Campania, tutte le liste circoscrizionali di Casa Riformista, sigla moderata del centrosinistra (candidato presidente Roberto Fico), ispirata dal tandem composto da Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, e Armando Cesaro, coordinatore regionale di Italia Viva. A Napoli sarà capolista Teresa Rea, presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche e professore associato all’Università Federico II. In lista lo stesso Cesaro, Ciro Buonajuto (ex sindaco di Ercolano), la consigliera regionale uscente Maria Grazia Di Scala. Ma consiglieri uscenti sono candidati anche a Salerno (Tommaso Pellegrino) e Avellino (Enzo Alaia), entrambi capolista, mentre a Caserta c’è Salvatore Aversano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

