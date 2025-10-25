Regionali in Campania la carica degli irpini e non solo in corsa
Tempo di lettura: 3 minuti Scaduti i termini per la presentazione delle candidature alle regionali della Campania definiti i candidati di ambo gli schieramenti per la presidenza della Regione Lo scenario per la provincia di Avellino LE FORZE IN CAMPO C ENTROSINISTRA, ROBERTO FICO CANDIDATO PRESIDENTE PARTITO DEMOCRATICO 1- Maurizio Petracca, consigliere regionale uscente 2- Anna Nazzaro consigliere comunale Atripalda, consigliera di parità Provincia 3- Laura Cervinaro vice Presidente Provincia di Avellino 4- Antonio Gengaro, ex candidato sindaco Avellino A TESTA ALTA ( direttamente collegata al Governatore uscente De Luca) 1- Pino Rosato, ex manager Azienda Ospedaliera Moscati 2- Antonello Cerrato, consigliere comunale Montoro 3- Lucia Fortini, assessore regionale uscente, capolista anche Irpinia oltre che a Napoli 4- Maria Ilaria Di Gaeta, Presidente consiglio comunale Mercogliano FICO PRESIDENTE 1- Franco Fiordellisi, ex segretario generale Cgil 2- Maria Laura Amendola, scrittrice 3- Luigi Famiglietti, ex parlamentare ed ex sindaco Frigento 4 – Silvana Acierno, segreteria del PD Baiano e del PD provinciale) CASA RIFORMISTA (renziani) 1- Vincenzo Alaia, consigliere regionale uscente 2- Stefania Di Nardo, vicesindaco Mercogliano 3- Franco Di Cecilia, consigliere provinciale 4- C armela Diana, assessore Comune di Montoro MOVIMENTO 5 STELLE 1- Vincenzo Ciampi consigliere regionale uscente 2- Tiziana Guidi, ex candidato sindaco ad Avellino 3- Luca Orsogna, presidente Consiglio comunale Ariano Irpino 4- Anna Ansalone, consigliere comunale Montoro ALLEANZA VERDI-SINISTRA 1- Roberto Montefusco, coordinatore provinciale Sinistra Italiana 2- Giuseppina Volpe, assessore Montella 3- Luigi Tuccia, ex amministratore ad Atripalda e Segretario provinciale Verdi 4-? NOI DI CENTRO 1- Gazzella Guerino, avvocato 2- Grella Angelia, ex amministratore comunale a Sturno 3- Iannace Gino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Regionali in Campania. Depositata la Lista Fico Presidente in Provincia di Salerno: ecco tutti i nomi dei candidati. #regionali2025 #elezioniregionali2025 #RegioneCampania #FicoPresidente #AgendaPolitica https://www.agendapolitica.it/regionali-in-campan - facebook.com Vai su Facebook
Gennaro Sangiuliano si candiderà alle elezioni regionali in Campania https://lettera43.it/gennaro-sangiuliano-elezioni-regionali-campania… - X Vai su X
FOTO/Regionali Campania, il centrodestra irpino completa le liste: ecco i candidati di Fi, FdI e Lega - I tre principali partiti del centrodestra irpino hanno completato la quaterne di nomi da presentare a sostegno del candidato presidente Edmondo Cirielli. Lo riporta corriereirpinia.it
Regionali, Campania Popolare presenta i candidati irpini - I candidati della lista Campania Popolare per le Elezioni Regionali Campania 2025 convocano la stampa e la cittadinanza alla conferenza stampa di presentazione della lista e dei candidati irpini, che ... irpinianews.it scrive
Carlo Mele candidato alle Regionali con la lista PER - 24 novembre in Campania a sostegno del candidato governatore Nicola Campanile, candida nella provincia di Avellino Carlo Mele, noto, si legge in una not ... Scrive irpinianews.it