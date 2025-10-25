Regionali il test tra Sud e Nord sfide e liste già depositate

Tre regioni, tre destini politici. Campania, Puglia e Veneto, le tessere del mosaico delle regionali di novembre, sono la cartina di tornasole dei nuovi equilibri nazionali tra Giorgia Meloni, Elly Schlein e Matteo Salvini. In Campania L’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano apre la sfida per FdI, capolista in una lista consegnata con un errore . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Regionali, il test tra Sud e Nord sfide e liste già depositate

Altre letture consigliate

La Commissione Europea stanzia 20 milioni di euro per rafforzare la sicurezza dei cavi sottomarini in Europa La Commissione Europea annuncia 20 milioni di euro per rafforzare la sicurezza dei cavi sottomarini. Nuovi hub regionali di monitoraggio e test di - facebook.com Vai su Facebook

Chi votare alle elezioni regionali in Toscana? Fai il test TrovaPresidente e scopri quale candidato è più vicino alle tue posizioni - X Vai su X

Regionali Marche, Sud chiama Nord: Laura Castelli: “Focus su sanità e agricoltura” - Fermo, 30 giugno 2025 – “Grazie a tutti per aver partecipato al primo evento targato Sud chiama Nord nelle Marche, una splendida regione. Scrive ilrestodelcarlino.it

Elezioni regionali. Ci sarà anche ’Sud chiama Nord’ - Ci sarà anche Sud chiama Nord alle prossime elezioni regionali, da che parte si schiererà il partito fondato da Cateno De Luca non è ancora definito ma intanto la discussione è avviata e le prime ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Evento Sud chiama Nord a Napoli, Castelli: «Pronti per le prossime regionali» - Una rappresentanza di Sud chiama Nord del Mezzogiorno a Napoli per raccontare il «Sud che vorremmo». Scrive ilmattino.it