Regionali il test tra Sud e Nord sfide e liste già depositate

Lidentita.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre regioni, tre destini politici. Campania, Puglia e Veneto, le tessere del mosaico delle regionali di novembre, sono la cartina di tornasole dei nuovi equilibri nazionali tra Giorgia Meloni, Elly Schlein e Matteo Salvini. In Campania L’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano apre la sfida per FdI, capolista in una lista consegnata con un errore . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

regionali il test tra sud e nord sfide e liste gi224 depositate

© Lidentita.it - Regionali, il test tra Sud e Nord sfide e liste già depositate

Altre letture consigliate

Regionali Marche, Sud chiama Nord: Laura Castelli: “Focus su sanità e agricoltura” - Fermo, 30 giugno 2025 – “Grazie a tutti per aver partecipato al primo evento targato Sud chiama Nord nelle Marche, una splendida regione. Scrive ilrestodelcarlino.it

Elezioni regionali. Ci sarà anche ’Sud chiama Nord’ - Ci sarà anche Sud chiama Nord alle prossime elezioni regionali, da che parte si schiererà il partito fondato da Cateno De Luca non è ancora definito ma intanto la discussione è avviata e le prime ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Evento Sud chiama Nord a Napoli, Castelli: «Pronti per le prossime regionali» - Una rappresentanza di Sud chiama Nord del Mezzogiorno a Napoli per raccontare il «Sud che vorremmo». Scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali Test Sud Nord